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Trabzonspor'da 'şampiyonluk' sesleri

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı ilk deplasman maçında 10 kişi kalmasına rağmen Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da yöneticiler, futbolcular ve yerel medya, şampiyonluğu yüksek sesle dillendirmeye başladı.

Trabzonspor'da 'şampiyonluk' sesleri
13.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:16

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı ilk deplasman maçında 10 kişi kalmasına rağmen Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da yöneticiler, futbolcular ve yerel medya, şampiyonluğu yüksek sesle dillendirmeye başladı. Bordo-mavili camiada, galibiyetin ardından 'Kaldı 7' yorumu yapıldı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da şampiyonluk şarkıları daha yüksek sesle söylenmeye başladı. Göztepe galibiyetiyle puanını 56'ya yükselten ve zirvedeki yerini koruyan bordo-mavililer, kalan 7 hafta öncesi şampiyonluk umutlarını daha da pekiştirdi. Camiada Göztepe galibiyeti sonrasında büyük sevinç yaşanırken, yöneticiler, futbolcular ve yerel medya 'Şampiyonluk geliyor' vurgusunda bulundu.

DOĞAN: ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAĞIZTrabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Göztepe galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En küçük taraftarımızdan en büyüğümüze. Hepimiz inandık! Hepimiz kenetlendik! Bordo Mavi sevdamız şampiyonluğa koşuyor. Şampiyonluğumuzu kimse engelleyemeyecek! Kaldı 7. Sahada oynamak yerine masa başında kurguladığınız senaryolar artık tutmayacak! Hepinizi hem sahada hem de masada yeneceğiz ve şampiyonluğa ulaşacağız" derken, Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven ise "O kadar büyük bir kulübüz ki, bazen küçük işlerle bizi durduracaklarını sanıyorlar. Stres yaşadık, sıkıntı çektik ama engellere rağmen kazanarak başlamak önemliydi. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı."DENİZ SONUNDA YARILDI, BİZE İÇİNDEN YÜRÜMEK KALDI"Bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesaplarından ise Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadı'nın görsellerinin ve merhum sanatçı Tuncel Kurtiz'in seslendirdiği şiirin yer aldığı videoda "Duyuyor musun yeğen, sesin suyunu duyuyor musun? 'Yapamam' diyordun, 'gücüm yetmez' sanıyordun. 'Anlarlar, yaptırmazlar, bir daha yenerler' diye korkuyordun. 'İmkansız' diyordun. Ama suyun sesini duyuyor musun yeğen? Deniz sonunda yarıldı. Bize sadece içinden yürümek kaldı" ifadeleri yer alırken, bu video 'Suyun sesini duyuyor musun yeğen?' başlığıyla servis edildi.FUTBOLCULAR DA İNANIYORTrabzonspor'da futbolcular da Göztepe galibiyetinin ardından mutluluklarını sosyal medyada taraftarlarla paylaştı. Anthony Nwakaeme, "1 golle ve 3 puanla tekrar başladığımız için mutluyum"; Abdulkadir Parmak, "Bordo-Mavi formamızla sahaya çıktığım 61'inci resmi maçtan galip gelerek lige döndüğümüz için çok mutluyuz. Yolumuza aynı inançla ve istekle devam ediyoruz!"; Uğurcan Çakır, "Kaldı 7"; Joao Pereira, "Aferin çocuklar. Ekibimizle gurur duyuyorum. 3 puan almak için çok uğraştık. Yolculuğumuza hırsla devam edelim" yorumlarını yaptı.YEREL GAZETELER: FIRTINA ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYORÖte yandan, kentteki yerel gazeteler de Trabzonspor'un 3-1'lik Göztepe galibiyetinin ardından 'Şampiyonluk geliyor' yorumlarında bulundu. Taka gazetesi, "Hakemlere rağmen şampiyonluk gelecek"; Karadeniz gazetesi, "Fırtına şampiyonluğa adım adım gidiyor, şampiyonluk yolunda dev bir adım attık"; Günebakış gazetesi, "Trabzonspor şampiyon gibi döndü"; Sonnokta gazetesi, "Fırtına şampiyonluğa koşuyor"; Kuzey Ekspres gazetesi, "Şampiyonluğa 7 kaldı!" başlıklarına yer verdi.

Kaynak: DHA

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