Trabzonspor'da şampiyonluk böyle gitti
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Trabzonspor'da şampiyonluk böyle gitti

Süper Lig'de, koronavirüs salgını öncesi zirvede yer alan Trabzonspor, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı 7 maçta yaşadığı 12 puan kaybıyla şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Trabzonspor'da şampiyonluk böyle gitti
20.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:41

Süper Lig'de, koronavirüs salgını öncesi zirvede yer alan Trabzonspor, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı 7 maçta yaşadığı 12 puan kaybıyla şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Bu 7 maçlık periyodun 5'inde puan kaybeden bordo-mavililer, kayıpların tamamını da önde götürdüğü maçlarda yaşadı.

Pandemi Trabzonspor'a yaramadı. Süper Lig'de 2019-20 sezonunun bitimine bir hafta kala Medipol Başakşehir ile verdiği zirve yarışında şampiyonluğa havlu atan Trabzonspor, Kovid-19 salgınından sonra hedeflerinin uzağında kaldı. Salgın öncesi ligde zirvede yer alan bordo-mavililer, pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 7 maçta yaşadığı 12 puan kaybıyla zirveden uzaklaştı.

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLAR KABUSU OLDUPandemi arasından sonra çıktığı 7 maçta yalnızca iki galibiyet alabilen Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki yarayı, öne geçtiği ancak galibiyete uzanamadığı 5 maçta aldı. Pandeminin ardından lige 3-1'lik Göztepe galibiyetiyle umutlu başlayan bordo-mavililer, sonraki iki haftada Aytemiz Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşılaşmalarından öne geçmesine rağmen sonradan kalesinde gördüğü gollerle 1'er puanla ayrıldı. 30'uncu haftada deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk için yeniden umutlanan Trabzonspor, önce yine öne geçtiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından 1 puanla ayrıldı, sonraki iki maçında ise 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Yukatel Denizlispor'a 2-1, 3-1 öne geçtiği İttifak Holding Konyaspor müsabakasından ise 4-3'lük yenilgi ile ayrıldı. Bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım konumunda yer alan Trabzonspor'da bu alışkanlık şampiyonluğun kaçmasında da başrol oynadı.SAKATLIKLAR VE AYRILIKLAR DA ETKİLİ OLDUBu sezon şampiyonluk hedefine ulaşamayan Trabzonspor'da pandemi sonrası özellikle Mikel ve Sturridge ile yolların ayrılmasının ardından kadroda alternatif oyuncu sayısı azaldı. Hamle gücü düşen bordo-mavililerde bu süreçte Sosa, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban gibi takımın önemli isimlerinin de sakatlık yaşamaları, takımın performansındaki düşüşte etkili oldu.İKİNCİLİK DE GARANTİ DEĞİLÜst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluktan olan Trabzonspor'da bitime bir hafta kala ikincilik koltuğu da tehlikeye girdi. Yaşanan puan kayıpları sonrası morallerin bozulduğu bordo-mavililerin üçüncü Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkı 2'ye indi. Ligin 34'üncü haftasında Sivasspor Göztepe'yi yener, Trabzonspor ise Hes Kablo Kayserispor deplasmanında kaybederse, bordo-mavililer ikincilik koltuğundan da olacak.2+1 KUPA HEDEFİ TUTMADIDiğer taraftan, bu sezon 2+1 kupa hedefi koyan ancak bitime bir hafta kala şampiyonluk hayallerine veda eden bordo-mavililerde hedef tutmadı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde 29 Temmuz'da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu maçı kazanması durumunda sezonu 1 kupa ile tamamlayacak ve gelecek sezon öncesi Süper Kupa'da mücadele etmeye hak kazanacak.YEREL GAZETELERDEN 'REZALET' VE 'ESERİNİZLE ÖVÜNÜN' YORUMUYerel gazeteler, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor'un 3-1 öne geçip 4-3 öne geçtiği ve şampiyonluk yarışına havlu attığı İttifak Holding Konyaspor maçının ardından sitemde bulunurken, 'Rezalet' ve 'Eserinizle övünün' yorumlarını yaptı.Günebakış gazetesi, "Eserinizle övünün", "Haftalardır işkence çektirip Başakşehir'i şampiyon yaptınız", Taka gazetesi, "Rezalet", "Sözün bittiği yer, Trabzonspor'un 3-1 öne geçtiği maçta Konyaspor'a dramatik bir şekilde mağlup olmasının akılla izahı yok", "Rüya gibi geçen sezon hayal kırıklığı ile bitti", Karedeniz gazetesi, "Bu işte bir iş var", "Şampiyonluğu Başakşehir'e altın tepside sunduk. Emeği geçen herkese teşekkürler!", Kuzey Ekspres gazetesi, "O sene gelecek sene!", Karadeniz'de Sonnokta gazetesi, "Gözyaşlarına bile değmezsiniz" başlıklarını kullandı.

Kaynak: DHA

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