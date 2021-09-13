Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen'in tedavisine başlandı - Haberler Spor
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Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen'in tedavisine başlandı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen'in tedavisine başlandı

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Anders Trondsen'in tedavisine başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Anders Trondsen'in tedavisine başlandığını duyurdu.

Takım doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde, Trondsen'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, "Dün oynadığımız müsabakada sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluşan Trondsen'in tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri
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Haber: Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen'in tedavisine başlandı - Haberler Spor
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