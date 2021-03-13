Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Berat Özdemir, Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı
Süper Lig'in 30. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in kadroda yer almadığı bildirildi.
Süper Lig'in 30. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in kadroda yer almadığı bildirildi.
Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay