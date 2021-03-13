Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Berat Özdemir, Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Berat Özdemir, Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı

13.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:15
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Berat Özdemir, Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in kadroda yer almadığı bildirildi.

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in kadroda yer almadığı bildirildi.

Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Pervin Buldan
Magazin Esra Erol Hakan Yılmaz Ferhan Şensoy Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Mustafa Er Arda Turan Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Berat Özdemir, Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 14:16:20. #1.14#
title