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Trabzonspor'da sakatlanan Abdurrahim Dursun, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor'da sakatlanan Abdurrahim Dursun'un, MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

22.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:26
Trabzonspor'da sakatlanan Abdurrahim Dursun, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek

'da sakatlanan Abdurrahim Dursun'un, MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Kulüp doktoru , kulübün internet sitesinden, Abdurrahim Dursun'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Ayaz, şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Abdurrahim Dursun'a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. Futbolcumuz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 12. haftasında oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

Kaynak: AA
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