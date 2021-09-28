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Trabzonspor'da sakat ve cezalılar can sıkıyor

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Trabzonspor'da sakat ve cezalılar can sıkıyor

Trabzonspor'da üst üste yaşanan sakatlıklar ve cezalılar moralleri bozarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı da yeni arayışlara girdi.

Trabzonspor'da üst üste yaşanan sakatlıklar ve cezalılar moralleri bozarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı da yeni arayışlara girdi.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son iki haftada 4 puan kaybederek şampiyonluk mücadelesinde yara aldı. Sakat ve cezalı oyuncuların sayısı moralleri bozarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı da gözünü tedavi sürecinde olan oyuncularından gelecek habere çevirdi.

TOPLAM 7 OYUNCU EKSİK

Bordo-mavililerde savunmadan Vitor Hugo; Konyaspor, Hüseyin Türkmen ise Alanyaspor maçlarında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecekler. Trondsen, Denswill, Koita, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün de tedavi süreci devam ediyor.

DENSWİLLE VE TRONDSEN TAKIMA KATILMASI BEKLENİYOR

Savunma bölgesinde ciddi bir sıkıntı yaşayan bordo-mavililerde Trondsen ve Denswill'in takıma katılması bekleniyor. Yapılacak olan son kontrollerin ardından bu iki oyuncu, takımla birlikte Kayserispor maçı hazırlıklarında yer alabilecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı, sağlık ekibinden gelecek olan raporun yanı sıra iki oyuncunun antrenman tempolarını yakından takip ederek ilk 11'de yer alıp-alamayacaklarına karar verecek. Tedavisi devam eden Koita'nın, tedaviye vereceği cevap sonrası takımla birlikte çalışmalara başlayıp başlamayacağına karar verilecek.

DORUKHAN TOKÖZ VE ABDULKADİR PARMAK'IN MİLLİ ARADA TAKIMLA OLMALARI BEKLENİYOR

Trabzonspor'da şansız sakatlıklar yaşayan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün ise Kayserispor maçı sonrası Süper Lig'e verilecek milli arada takımla birlikte olmaları bekleniyor. 15 günlük aranın ardından iki oyuncunun da Fenerbahçe maçına kadar olan sürede hazır hale gelmeleri düşünülüyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

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