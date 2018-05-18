Trabzonspor'da Rıza'nın Yerine Sürpriz İsim

Karabükspor maçının ardından Trabzonspor'da teknik direktör arayışları hız kazanacak. Rıza Çalımbay konusunun netlik kazanmasıyla birlikte rota yine yerli hoca olacak.

Yeni sezonda 'özedönüş' hamlesi yapması planlayan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının gündeminde şimdilik 3 isim var. Bunlardan ilki Sivasspor'da başarılı bir grafik çizen Samet Aybaba.

Diğer aday, Denizlispor'u kümede tutan ve oldukça başarılı bir grafik yakalayan Trabzonspor'un efsane golcüsü Fatih Tekke. ve son olarak da Giray Bulak. Listenin önümüzdeki haftalarda daha da genişleyebileceği öğrenilirken, şu anda kulislerde bu 3 hocanın adı geçiyor. (Fanatik)