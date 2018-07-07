Trabzonspor'da Ramil Sheidaev, Slovenya Kampına Katıldı

Trabzonspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Ramil Sheidaev, bordo-mavili takımın Slovenya kampına katılacak.

İŞTE TRABZONSPPOR'UN YAPTIĞI AÇIKLAMA

"Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu da olan Ramil Sheidaev, teknik direktörümüz Ünal Karaman'dan 27 Haziran'da başka bir takıma transferiyle ilgili görüşmeler yapmak için izin almıştır. Teknik direktörümüz Karaman'a bu görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ileten Sheidaev, Slovenya'daki kampa katılmak istediğini belirtmiştir. Karaman'ın onayı doğrultusunda Sheidaev, hafta sonu kampa katılarak çalışmalarına başlayacaktır."

2016-17 sezonunda transfer edilen Azeri futbolcu, Zilina ve Qarabağ Ağdam takımlarında kiralık olarak forma giymişti.