Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda - Haberler Spor
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Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da yapılan antrenmanda bordo-mavililer, dinamik ısınma, 5'e 2 ve rondo çalışması yaptı. Çift kale maç ile tamamlanan idmanda Trabzonspor'un Union Berlin'den sezon sonuna kadar kiraladığı Tymoteusz Puchacz da yeni takım arkadaşlarıyla ilk çalışmasını yaptı.Bordo-mavililer, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.


Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor'da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

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