HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Trabzonspor'da puan kayıpları sürüyor

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 2 maçta 4 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı.

Trabzonspor'da puan kayıpları sürüyor
27.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:36

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 2 maçta 4 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında da 3 puana ulaşamadı.

Bordo-mavililer, puanı 58'e yükselterek ikinci sırada kaldı.

Sörloth, gol suskunluğunu bozdu

Norveçli futbolcu Sörloth, MKE Ankaragücü karşısında takımının golünü kaydederek suskunluğunu bozdu.

En son Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, 6 hafta sonra golle buluştu.

Sörloth, gol sayısını da 20'ye yükselterek gol krallığında ilk sıradaki yerini korudu.

Pereira, Galatasaray maçında yok

Trabzonspor'da sarı kart gören Pereira, cezalı duruma düştü.

Portekizli oyuncu, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Üzülmez, puanla başladı

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, zorlu Trabzon deplasmanında puanla başladı.

Sarı-lacivertli takım da puanını 25'e çıkararak maç fazlası ve averajla son sıradan bir üst basamağa yükseldi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı Spor
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Spor
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Spor
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Spor
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Spor
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Spor
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
Alişan'ın yaptığı kazanın vahameti gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
Alişan'ın yaptığı kazanın vahameti gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çatlak Şanzel İlker Kulaksız Hayal Köseoğlu Mehmet Cahit Güran
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da puan kayıpları sürüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 23:46:28. #1.14#
title