Trabzonspor'da puan kayıpları arttı
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Trabzonspor'da puan kayıpları arttı

Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor'da puan kayıpları arttı

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un son haftalarda puan kayıpları arttı.

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Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un son haftalarda puan kayıpları arttı.

Ligin ilk 8 haftasında aldığı kötü sonuçların ardından göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren bordo-mavililer, son haftalarda ise düşüş yaşadı.

Ligde Abdullah Avcı yönetiminde ilk 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 9 puan yitiren Karadeniz ekibi, son 7 haftada ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 12 puan kaybetti.

7 hafta 9 puan alabildi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 7 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra bu başarılı periyodu aradı.

Ligin 19. ile 25. haftaları arasında yakaladığı seri ile 7 maçta 21 puan toplayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 haftada ise 9 puan elde edebildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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