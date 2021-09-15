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Trabzonspor'da planlar değişiyor

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Trabzonspor'da planlar değişiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yabancı kuralının yanı sıra bazı oyuncuların yaşadığı performans düşüklüğü nedeniyle değişime gidecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yabancı kuralının yanı sıra bazı oyuncuların yaşadığı performans düşüklüğü nedeniyle değişime gidecek.

Trabzonspor, 15 günlük milli ara sonrası istediği geri dönüşü yapamadı. Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor galibiyetlerinin ardından sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı yenip seri yakalamayı hedefleyen bordo-mavililer, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 berberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi hem savunma da hem de hücumda istediği konsantrasyonu yakalayamadı. Özellikle İsmail Köybaşı ve Abdulkadir Ömür gibi yerli statüsünde oynayan iki oyuncunun performans düşüklüğü yaşaması deneyimli teknik adamı Kasımpaşa maçı öncesi yeni arayışlara itti.

Bakasetas ve Hamsik dinlendi

Trabzonspor'un iki önemli ismi Hamsik, Slovakya Milli Takımı'yla, Bakasetas ise Yunanistan Milli Takımı'yla Galatasaray maçı öncesi zorlu müsabakalar oynadı. Özellikle milli takımlardan dönen iki oyuncusuna dinlenme antrenmanları uygulayan Avcı, zorlu Kasımpaşa maçında hem savunma hem de hücum hattında Hamsik ve Bakasetas'a daha çok sorumluluk verecek.

Yabancı kuralı nedeniyle Avcı'nın Kasımpaşa maçında savunmada, orta sahada ve hücum hattında bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Rekor egale etmek için saha çıkıyor

Süper Lig'de 19 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılması halinde ise 1981-82 arasında elde ettiği 20 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etmiş olacak. Söz konusu dönemde Karadeniz ekibi 7 galibiyet ve 11 beraberlik elde etmişti. Geçtiğimiz sezonun 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönen bordo-mavililer söz konusu tarihten beri dış sahada yenilmiyor. Bordo-mavililer bu süreçte ise 10 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.

(Gökmen Şahin-İHA)

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