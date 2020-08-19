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Trabzonspor'da oyuncuların sağlık kontrolleri sürüyor

Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da bir grup futbolcu daha sağlık kontrolünden geçirildi.

Trabzonspor'da oyuncuların sağlık kontrolleri sürüyor
19.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:24

Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da bir grup futbolcu daha sağlık kontrolünden geçirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan takımda, bazı futbolcuların kuvvet ile dayanıklılık testlerine tabi tutulduğu ve sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarının ise bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenmanla devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA

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