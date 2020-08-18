Trabzonspor'da oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi.

Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan takımın gruplar halinde kuvvet ile dayanıklılık testlerine tabi tutulduğu ve futbolcuların sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarının bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenmanla devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA