Trabzonspor'da olumsuz hava tersine döndü

30.09.2019 10:06

Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet özlemine Beşiktaş karşılaşmasıyla son veren Trabzonspor, puanını 9'a yükselterek bir anda zirve yarışında iddialı konuma gelirken, 6'ncı haftalar itibariyle de 2015-16 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi yaşadı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederek taraftarı önünde büyük sevinç yaşayan Trabzonspor, bu galibiyetle kötü giden tabloyu tersine çevirip bir anda yarışa ortak oldu. Üst sıralardaki rakiplerinin de yaşadığı puan kaybını fırsata çeviren bordo-mavililer, 9'uncu sırada girdiği 6'ncı haftayı 4'üncü sırada tamamladı.

2015-16 SEZONUNDAN SONRA EN ÇOK PUAN TOPLADIĞI DÖNEM

Beşiktaş galibiyetiyle puanını 9'a yükselten Trabzonspor, 6'ncı haftalar itibariyle de 2015-16 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi yaşadı. Söz konusu sezonun ilk 6 haftasında 10 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, 2016-17 sezonunun ilk 6 haftasında 6, 2017-18 sezonunda 8 ve 2018-19 sezonunda ise 7 puan hanesine yazdırabilmişti.

FUTBOLCULAR KAZANDIKLARI İÇİN MUTLU

Trabzonsporlu futbolcular da maçın ardından galibiyet sevincini sosyal medya hesaplarından taraftarlarla paylaştı. Hüseyin Türkmen, "Allah'a şükürler olsun. Daha nice zaferlere", Uğurcan Çakır, "Çok değerli 3 puan. Saygı duyulacak bir galibiyete imza atan takım arkadaşlarımı kutlarım. Stadyumda müthiş bir ambiyans oluşturan taraftarlarımıza ve bize güvenen herkese de yürekten teşekkürler. Önemli bir engeli aştık ama yolumuz uzun. Çalışmaya ve gelişmeye devam", "Donis Avdijaj, "Güzel. + 3 puan", Abdulkadir Parmak, "Takım olarak sahaya çok iyi bir mücadele koyduk ve evimizde taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle güzel bir galibiyete imza attık. Her maç daha da iyi olmak ve üzerine koyarak gitmek için yanyana", Gaston Campi, "Bu bir takım", Doğan Erdoğan, "Kemerler bağlı mı? Yanyana" ifadelerini kullandı.

NWAKAEME SİFTAH YAPTI

Bu arada Trabzonspor'da geçen sezon 10 gol ve 10 asistle skora en çok katkı sağlayan isim olan ve bu sezon ilk 5 haftada skora katkı sağlayamayan Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçıyla birlikte siftah yaptı. Deneyimli hücum oyuncusu, 6'ncı haftada Beşiktaş karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, ortaya koyduğu performans ile de beğeni aldı.

YEREL GAZETELERDEN 'DİRİLİŞ' YORUMU

Yerel gazeteler, Trabzonspor'un Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından, "Diriliş" yorumlarını yaptı. Sonnokta gazetesi, "Fırtına vurdu, Kartal pert oldu", "Ne çok özlemişiz böyle sevinmeyi. Hoş geldin iki gözüm", Günebakış gazetesi, "Diriliş!", "Fırtına, 3 haftalık duraklama dönemini Beşiktaş'ı dağıtarak bitirdi", Taka gazetesi, "Kaptan Sosa ve arkadaşları Beşiktaş'ı perişan etti", Karadeniz gazetesi, "4 dörtlük Fırtına", "Trabzonspor Akyazı Stadı'nda Beşiktaş'ı ezdi, tarihi bir zafere imza attı", Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına şov yaptı", "Beşiktaş'ı sahadan silen bordo-mavililer, bu galibiyetle 4'üncü sıraya yükseldi" ifadelerine yer verdi.

KARAMAN: BASEL MAÇINDA İŞİMİZ ZOR

Beşiktaş maçını 4-1 gibi farklı bir skorla kazanan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman ise UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Basel ile sahalarında oynayacakları maçta işlerinin zor olduğunu söyledi. Çok iyi bir takımla oynayacaklarını kaydeden Karaman, "Her yönüyle birbirini tamamlayan ve futbolun hem savunma hem de hücum yönünü çok iyi yapabilen bir takımla oynayacağız. Bazı oyunculara sezon başından beri gereğinden fazla yüklendik. Onlara da haksızlık ettik ama maalesef şartlar böyle gelişti. Oyuncu gelişiminde de belli bir sürece yönelik oyuncularımızı hazırlama gayreti içerisinde olacağız. Rotasyonda çok fazla köklü kemik oyuncuları değiştirme şansımız olmadı. Bundan dolayı sıkıntımız var. Özellikle forvet hattında o sıkıntıyı da göz önüne alacak olursak işimizin zor olduğunu biliyorum. Ama hem bu şehre hem de bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var. Yine olabilecek en iyi hazırlıkla hazırlığımızı yapıp, en iyi sonucu almaya gayret göstereceğiz" dedi.

"MİLLİ ARAYI VAR OLAN OYUNCULARIMIZLA DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Karaman, Çaykur Rizespor ile oynayacakları 7'nci hafta mücadelesinin ardından milli maçlar nedeniyle lige verilecek arayı da iyi değerlendirmek istediklerini ifade ederek, "Bizim aramıza katılacak oyuncuların mili arayla çok işi yok. Çünkü dışarıdan içeri katılacak oyuncularımızın henüz biraz daha zaman ihtiyacı var. Var olan oyuncularımızdan Kamil Ahmet sağ bekti sağ açık oynadı. Bazen merkezde oynatmayı da düşündük. Planlarımız arasında o da vardı. Görev verdik iyi oynadı. Her oyuncumuz bir süreci takip ediyoruz. O süreç içerisinde zamanlamada hata yapmamaya çalışıyoruz. Biz bunlarla 7-24 beraberiz. İnandığımız ne ise, bize fayda sağlayacağına inandığımız oyunculara saha içinde görev veriyoruz. Sorumluluk vererek ortaya bir değer koysun istiyoruz. Kamil Ahmet'i Beşiktaş karşısında ortanın sağında kullandık. Harika bir performans sergiledi, iyi oynadı. Umuyorum Sosa ve Kamil'de de ekstra bir sıkıntı olmayacak. En azından alternatif oyuncularımızda sıkıntı yaşamadan milli maç arasını var olan oyuncularımızı daha üst seviyeye çekme adına değerlendirmeye çalışarak kulübümüze hizmet etmeye çalışacağız" diye konuştu.





Kaynak: DHA