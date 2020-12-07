Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny Semedo şoku
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny Semedo şoku

07.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:31
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny Semedo şoku

Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny Semedo şoku yaşanıyor.

Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny Semedo şoku yaşanıyor. İki oyuncu da Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor Kulüp Dokturu Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

"Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır."

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İttifak Holding Konyaspor'da sakatlık şoku
İttifak Holding Konyaspor'da sakatlık şoku
Balıkesirspor'da koranavirüs şoku
Balıkesirspor'da koranavirüs şoku
Kayserispor'da Kanga şoku
Kayserispor'da Kanga şoku
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Gökhan Alkan Gonca Vuslateri
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Samet Aybaba Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny Semedo şoku - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:23:52. #1.14#
title