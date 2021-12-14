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Trabzonspor'da Nwakaeme'nin tedavisine başlandı

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin tedavisine başlandı
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor'da, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin tedavisine başlandığı bildirildi.

Trabzonspor'da, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin tedavisine başlandığı bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Bordo-mavili futbolcunun tedavisinin bir aylık süreyi bulabileceği öğrenildi.

Trabzonspor'un bu sezon en skorer oyuncularından olan Nwakaeme, deplasmanda oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının 28. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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