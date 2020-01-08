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Trabzonspor'da Neşeli Antrenman

Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Trabzonspor, akşam yaptığı antrenmanla günü tamamladı.Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk 30 dakikasının basına açık gerçekleştirdiği antrenman ısınma harketleriyle başladı. Üç grup halinde top oyunu oynayan bordo mavililerin antrenmanı renkli görüntülere sahne oldu. Çalışmanın basına kapalı kısmında oyunsal etkinliğin devam ettiği öğrenildi.

08.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:19

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını 'te sürdüren , akşam yaptığı antrenmanla günü tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk 30 dakikasının basına açık gerçekleştirdiği antrenman ısınma harketleriyle başladı. Üç grup halinde top oyunu oynayan bordo mavililerin antrenmanı renkli görüntülere sahne oldu. Çalışmanın basına kapalı kısmında oyunsal etkinliğin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Dugout

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