Trabzonspor'da Molde maçının hazırlıkları sürüyor
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Trabzonspor'da Molde maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Molde maçının hazırlıkları sürüyor
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ağustos Perşembe günü sahasında Norveç'in Molde takımı ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ağustos Perşembe günü sahasında Norveç'in Molde takımı ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sabah idmanında yer almayan oyuncular, akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Molde maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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