Trabzonspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, futbolcular teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.



Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.