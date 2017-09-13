Trabzonspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, futbolcular teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.





Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan futbolcular, idmanı taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.