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Trabzonspor'da Marek Hamsik takımla çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Trabzonspor'da Marek Hamsik takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Takımın yıldız oyuncusu Marek Hamsik ise uzun bir aradan sonra bu maç öncesi takımla birlikte çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma da bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımda ayrı kalan Marek Hamsik, uzun bir aradan sonda Konyaspor maçı öncesi ilk kez takımla çalıştı. Bu oyuncunun yarınki karşılaşmada forma giyip giyemeyeceğine teknik direktör Abdullah Avcı'nın son değerlendirmeden sonra karar vereceği öğrenildi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor'da Marek Hamsik takımla çalıştı

Trabzonspor'da Marek Hamsik takımla çalıştı

Trabzonspor'da Marek Hamsik takımla çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Güncel, Haberler

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