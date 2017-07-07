Trabzonspor'da Kucka Trabzon'da! !





Trabzonspor, Milan'dan Juraj Kucka'nın transferini borsaya bildirdi. Borsaya yapılan bildirimde, oyuncu için Milan'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. 3 yıllık sözleşme imzalanan Slovak oyuncuya toplam 6,75 milyon euro garanti ücret verilecek.



Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Kucka'nın önemli bir futbolcu olduğunu ifade ederek, "Trabzonspor'a katkıları olacak önemli bir oyuncu. Transferi zor oldu ve uzun görüşmeler yapıldı. Ama sonunda Kucka Türkiye'ye, Trabzonspor'a geldi. İyi bir transfer oldu ve takımımıza katkılar vereceğine inanıyoruz. Kulübümüze katkı yapacak önemli oyuncularla görüşüyoruz. Bu isimler basında da yer aldı. Görüşmelerimiz gayet olumlu ilerliyor ve önümüzdeki günlerde de transferlerimizi inşallah açıklayacağız" dedi.



Trabzonspor, Kucka'dan önce Theo Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna katmıştı.

Kaynak: Sporx