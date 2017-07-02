Trabzonspor'da Kriz Tatlıya Bağlandı

Yeni sezona "50. yılda şampiyonluk" parolasıyla hazırlanan Trabzonspor'da geçen sezon takıma katılan Onazi'nin, alacaklarından ötürü kulüpten ayrılacağı iddia edilmişti.



Bordo Mavilililer'de Nijeryalı oyuncunun alacağının bulunduğu ancak bu paranın küçük bir meblağ olduğu ve Nijeryalı'nın kulüpten ayrılmasına sebep yaratacak bir duruma yol açmayacağı belirtilirken, yönetimin 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşarak sorunu çözdüğü öğrenildi.



Tarafların bir araya gelerek ödeme konusunda anlaştığı ve Onazi'nin de hem kulüpten ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı hem de yeni sezon kampına katılacağı belirtildi.



Kaynak: Fanatık