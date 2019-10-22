Trabzonspor'da Krasnodar maçı hazırlıkları
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo- mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını sürdürecek.