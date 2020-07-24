Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı Trabzonspor'da yöneticiler, teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on beşincisi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA