Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
21.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:20
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA