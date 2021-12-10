Trabzonspor'da Kouassi ilk idmanında - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'da Kouassi ilk idmanında

Trabzonspor'da Kouassi ilk idmanında
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo mavililerde yeni transfer Jean Evrard Kouassi de takım arkadaşlarıyla ilk idmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo mavili kulübün yeni transferi Jean Evrard Kouassi de bugün takım arkadaşlarıyla ilk idmanına çıktı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30'da yapılan idmanla çalışmalarını tamamlayan oyuncular bugün saat 16.30'da özel uçakla Antalya'ya hareket edecek.


Trabzonspor'da Kouassi ilk idmanında

Trabzonspor'da Kouassi ilk idmanında

Trabzonspor'da Kouassi ilk idmanında

Trabzonspor'da Kouassi ilk idmanında

Yeni Yattara formayı giydi! Trabzonspor'a sudan ucuza yıldız

Yeni Yattara formayı giydi! Trabzonspor'a sudan ucuza yıldız

 Konferans Ligi'ne giden Fenerbahçe'de Vitor Pereira topu yönetime attı: Benim kararım değil

Konferans Ligi'ne giden Fenerbahçe'de Vitor Pereira topu yönetime attı: Benim kararım değil

 Duyanlar şaştı kaldı! İntihar girişiminde bulunan vatandaşa trajikomik şampiyonluk çağrısı

Duyanlar şaştı kaldı! İntihar girişiminde bulunan vatandaşa trajikomik şampiyonluk çağrısı

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title