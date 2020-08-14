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Trabzonspor'da koronavirüs vakası

Trabzonspor Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor'da koronavirüs vakası
14.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:35

Trabzonspor Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, COVID-19 belirtileri gösteren bir bordo mavili futbolcunun yaptırdığı testin sonucu pozitif çıktı. Oyuncunun ev izolasyonuna alındığı kaydedildi.Trabzonspor Kulübü'nün açıklamasında, "Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. 17.08.2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları için tesislerimizde toplanacak olan takımımıza aynı gün guruplar halinde rutin Covid 19 test uygulaması yapılacaktır" denildi.


Kaynak: DHA

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