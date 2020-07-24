Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on beşincisi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadesi kullanıldı.
24.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:51
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on beşincisi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Hürriyet