Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da bu hafta yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.
26.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:06
Trabzonspor'da bu hafta yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin onuncusu yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.
Kaynak: DHA