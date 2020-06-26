Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı Trabzonspor'da bu hafta yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Trabzonspor'da bu hafta yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin onuncusu yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

Kaynak: DHA