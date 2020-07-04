Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları negatif
Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Galatasaray deplasmanına çıkacak Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
04.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:12
Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Galatasaray deplasmanına çıkacak Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapıla açıklamada, şunlar kaydedildi:"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin on birincisi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır."
Kaynak: DHA