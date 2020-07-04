Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları negatif Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Galatasaray deplasmanına çıkacak Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Galatasaray deplasmanına çıkacak Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapıla açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin on birincisi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır."

Kaynak: DHA