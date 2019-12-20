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Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

20.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:03
Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Altay ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz yer almazken, Hosseini ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, pazar günü yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


- Trabzon
Kaynak: DHA
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