Trabzonspor, Futbolculara Yapılan Milyonlarca Liralık Yatırıma Rağmen Kombine Satamıyor

Trabzonspor Yönetimi, taraftarların beklediği transferleri büyük oranda gerçekleştirmesine rağmen kombinelere olan ilgisizliğin şaşkınlığını yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla 18 Aralık 2016'da açılan Şenol Güneş Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumla büyük hayaline kavuşan Trabzonspor, yapılan açılışın ardından rekor seyirci kapasitesine ulaşarak maçlarını oynamıştı. Karadeniz ekibinin 41 bin 461 koltuk kapasiteli stadyumunda Beşiktaş maçını 35 bin 513 taraftar izlerken, Galatasaray maçını ise 33 bin 809 taraftar izlemişti.

TARAFTARIN İSTEDİĞİ FUTBOLCULAR GELDİ

Bu sezon 50. yılını kutlayacak olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan beri süren yapılanmasına, yaz transfer döneminde kattığı oyuncularla devam etti. Taraftarların beklediği transferleri büyük oranda gerçekleştiren Karadeniz ekibinde yönetim kombinelere olan ilgisizliğin şaşkınlığını yaşıyor. Burak Yılmaz, Sosa, Jurac Kucka, Volkan Şen, Hubacan, Kamil Ahmet Çörekçi ve Bongonda'yı transfer eden Trabzonspor, taraftarların kombinelere gösterdiği ilgiden ise memnun değil.

İLK 4 HAFTADA 7 PUAN

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 7 puan toplayan Karadeniz ekibi sahasında oynadığı iki maçı kazanırken deplasmanda ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 2017-18 sezonunda oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında geçerli olacak kombine kartların satışlarının devam etmesine rağmen satışların beklenenin altında kaldığı belirtildi. Taraftarların sosyal medyada 'Transfer yapın kombine alalım' yorumlarının ardından kadrosuna katmayı planladığı yıldız oyuncuları büyük oranda bünyesine katan Trabzonspor yönetimi, kombine anlamında ise beklediği karşılığı almış değil.

33 BİN KOMBİNENİN 10 BİNİ SATILDI

17 Temmuz'da 2017-18 sezonu için geçerli kombine biletleri satışa çıkarken Trabzonspor yönetimi, kulübün sitesine de satılan miktarı gösteren sayaç ekledi. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesine giren herkes satılan kombine sayısına görebiliyor. İlk günlerde bin 568 kombine satışı gerçekleşirken, 12 Eylül itibariyle 10 bin 706 kombine satışı gerçekleştirildi. Bordo-mavililerin sahasında oynadığı son Gençlerbirliği maçını ise 24 bin 51 biletli seyirci izledi.