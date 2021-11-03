Trabzonspor'da kombine kartlar satışa çıkarıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'da kombine kartlar satışa çıkarıldı

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor'da kombine kartlar satışa çıkarıldı

Trabzonspor'un kombine kart satışları başladı.

Trabzonspor'un kombine kart satışları başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda oynanacak Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak 2021-2022 sezonu kombine biletleri satışa sunuldu.

İlk etapta, "Passo.com.tr" ve "Passo Mobil" uygulamasından satın alınabilecek kombine kartların ilerleyen süreçte Passolig gişelerinden de satışı gerçekleştirilecek.

Kombine kartlar, Platinum 9 bin, VIP Gold 7 bin, VIP Silver 5 bin, batı tribün 2 bin, doğu tribün bin 500, fırtına tribün 750, kale arkaları 450 liradan satın alınabilecek

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
Sporting maçı öncesi Ahmet Nur Çebi ateş püskürdü! Cüneyt Çakır ve Galatasaray'a büyük tepki

Sporting maçı öncesi Ahmet Nur Çebi ateş püskürdü! Cüneyt Çakır ve Galatasaray'a büyük tepki

 Gaziantep maçının ardından Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal konuşma: Bugünlere sayende geldim babam

Gaziantep maçının ardından Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal konuşma: Bugünlere sayende geldim babam

 Yabancı kuralının masaya yatırıldığı zirve sona erdi! İşte kulüplerin TFF'den talepleri

Yabancı kuralının masaya yatırıldığı zirve sona erdi! İşte kulüplerin TFF'den talepleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title