Trabzonspor'da keyifler yerinde, hedef çifte kupa Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 2-2'lik skorla berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda moral ve motivasyonunu koruyor.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 2-2'lik skorla berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda moral ve motivasyonunu koruyor.

Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 29'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklılarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular telafi, ikinci gruptaki oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlığı nedeniyle son 3 karşılaşmada forma giyemeyen kaptan Sosa da idmanda yer aldı. İdmanda futbolcuların moralinin yerinde olduğu gözlendi.

Bordo mavililer yarın yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.BAŞKAN VE YÖNETİMDEN TERAPİAlanyaspor maçının son saniyelerinde kalesinde gördüğü golle 2 puan bırakan bordo mavili takıma; başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu yolculuk boyunca hem toplu hem de oyuncularla bire bir konuşarak moral verdi. Ağaoğlu'nun "Buraya kadar maç maç geldik. Önümüze bakıyoruz. 6 maçı da kazanarak ligi şampiyon bitireceğiz. Kupayı da kazanarak çifte şampiyonluk yaşayacağız" sözleriyle oyuncuların keyfi yerine geldi.KAPTAN DÖNÜYORYaşadığı sakatlık nedeniyle ligde Göztepe ve Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyen ancak deplasmanlarda takımı yalnız bırakmayan kaptan Jose Sosa, Ankaragücü maçında teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de forma vermesi durumda sahaya çıkacak. Özellikle kalan 6 haftada sahada olmak isteyen ve şampiyonluk kupasını kaldırma hedefi bulunan Sosa'nın Ankaragücü maçında ilk 11'de olması bekleniyor.GÖZLER NWAKAEME ve UĞURCAN'DA

Trabzonspor; Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası yarı final 2'nci maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme ve Alanyaspor maçının ilk yarısında kasında ağrı hisseden Uğurcan Çakır'dan haber bekliyor. Nwakaeme'nin ilk MR sonucuna göre yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmasına rağmen Nijeryalı oyuncunun beklenenden daha kısa sürede sahalara dönebileceği öğrenildi. Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında da kasığında ağrı hisseden ve tedbir amaçlı Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyundan alınan Uğurcan'ın da ligin 30'uncu haftasında oynanacak kritik Galatasaray mücadelesinde forma giyebileceği belirtildi.

Kaynak: DHA