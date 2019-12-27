Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
27.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:02
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdi.
İdmanın ardından kampa giren Trabzonspor takımı, maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI