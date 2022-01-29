Trabzonspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

AA, Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı.

Antrenman, 5'e 2 çalışmaları ve çift kale maçın ardından sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Cumartesi, Kasımpaşa, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title