Trabzonspor'da kar altında antrenman

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında ilk yarının son maçını Medipol Başakşehir ile oynayacak Trabzonspor, 25 Aralık Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda, Altay maçında sakatlığı bulunan Edgar Ie yer almadı. İki grup halinde çalışan bordo mavili oyuncularda birinci grupta rejenerasyon çalışması yapılırken ikinci gruptaki oyuncular 5'e 2 ve dinamik ısınma çalışması yaptı. Kar yağışı altında yapılan antrenman; rondo, dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı. Trabzonsporlu Marek Hamsik'in oğulları da salon çalışmalarında babalarına eşlik etti. Bordo mavililer, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına Cuma günü devam edecek.