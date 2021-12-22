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Trabzonspor'da kar altında antrenman

Trabzonspor'da kar altında antrenman
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kar yağışı altında yapılan idmana Altay maçında sakatlanan Edgar Ie katılmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında ilk yarının son maçını Medipol Başakşehir ile oynayacak Trabzonspor, 25 Aralık Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda, Altay maçında sakatlığı bulunan Edgar Ie yer almadı. İki grup halinde çalışan bordo mavili oyuncularda birinci grupta rejenerasyon çalışması yapılırken ikinci gruptaki oyuncular 5'e 2 ve dinamik ısınma çalışması yaptı. Kar yağışı altında yapılan antrenman; rondo, dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı. Trabzonsporlu Marek Hamsik'in oğulları da salon çalışmalarında babalarına eşlik etti. Bordo mavililer, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına Cuma günü devam edecek.


Trabzonspor'da kar altında antrenman

Trabzonspor'da kar altında antrenman

Trabzonspor'da kar altında antrenman

Trabzonspor'da kar altında antrenman

Trabzonspor'da kar altında antrenman

Trabzonspor'da kar altında antrenman

Trabzonspor'da kar altında antrenman

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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