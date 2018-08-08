Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi Sakatlandı

Trabzonspor'da antrenman sırasında sağ dizinden uzun süredir tedavi gören Kamil Ahmet Çörekçi, yeniden sakatlandı.

Sağ diz iç yan bağında yaralanma ve ödem tespit edilen 26 yaşındaki oyuncu için kulüp doktoru Hakan Bozdoğan şu ifadeleri kullandı:

ÇÖREKÇİ, 6 İLA 8 HAFTA SAHALARDA OLAMAYACAK

"Kamil Ahmet Çörekçi'nin aynı yerden yaşadığı sakatlık sonrası hemen tedavisine başladık. 6 ila 8 hafta sürmesi planlanan tedavinin ardından futbolcumuz yeniden takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır"