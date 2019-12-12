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Trabzonspor'da kadroda yer almayan futbolcular antrenman yaptı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bugün İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşacak Trabzonspor'da, maç kadrosunda yer almayan futbolcular antrenman yaptı.

12.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:40
Trabzonspor'da kadroda yer almayan futbolcular antrenman yaptı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bugün 'nin Basel takımıyla karşılaşacak 'da, maç kadrosunda yer almayan futbolcular antrenman yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda Anthony Nwakaeme, Obi Mikel, Joao Pereira, Alexander Sörloth, Jose Sosa ve Filip Novak, yardımcı antrenörler eşliğinde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Antrenman, dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları ile sona erdi.

Kaynak: AA
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