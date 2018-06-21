Trabzonspor, Johannes Hopf'u Kadrosuna Katıyor

Kadrosunda ciddi bir revizyon yapan, bir yandan gençleri kazanmaya giden bir yandan da uygun bütçeli transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışan Trabzonspor'un gündemine son olarak Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği'nin kalecisi Johannes Hopf'un girdiği öğrenildi.

Bazı teklifler alan Esteban ile yolları ayırma ihtimalini göz önünde bulundurarak bu adımı atan Karadeniz temsilcisinin İsveçli file bekçisi ve Başkent temsilcisiyle temasa geçtiği, ilk görüşmelerin de olumlu geçtiği öğrenildi.

ESTEBAN'A KOLAYLIK SAĞLANACAK

Ancak kadroda kesinlikle bir şişkinlik istemeyen Trabzonspor'un kurmayları, ancak Esteban'ın kesin olarak ayrılması durumunda bu ihtimali devreye sokacak. Konunun 1 Temmuz'da başlayacak olan Slovenya kampına kadar netleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Oyuncuya da kulübü Gençlerbirliği'ne de makul rakamlar ödemesi beklenen Bordo- Mavililer'in Esteban'a da kulüpten ayrılma durumu netleşmesi halinde her türlü kolaylığı sağlayacağı bildirildi.