Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
14.07.2020 19:57 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:39
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmanda birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları yaptığı belirtildi.
Trabzonspor'da futbolcular, yarını izinli olarak geçirecek.
Kaynak: AA