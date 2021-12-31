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Trabzonspor'da ikinci yarı kombine kartları satışa sunuldu

Trabzonspor'da ikinci yarı kombine kartları satışa sunuldu
AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısı için kombine kart satışlarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısı için kombine kart satışlarına başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak 2021-2022 sezonu ikinci yarı kombine biletleri satışa sunuldu.

Bugün itibarıyla "Passo.com.tr" ve "Passo Mobil" uygulamasından satın alınabilecek kombine kartların haftaya da Passolig gişelerinden satışı gerçekleştirilecek.

Kombine kartlar, Platinum 6 bin 500, VIP Gold 5 bin 500, VIP Silver 4 bin, batı tribün 1000, doğu tribün 900, fırtına tribün 500, kale arkaları için de 300 liradan satışa sunulacak.

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AA / Tuğba Yardımcı - Spor Haberleri

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