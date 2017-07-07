Trabzonspor'da İki İmza Daha Yolda!

Juraj Kucka transferini bitiren Fırtına, rotayı Zlatko Junuzovic ve Gary Medel'e çevirdi. Şilili futbolcuya senelik 2.5 milyon Euro öneren Trabzonspor, Junuzovic'in ödeme planıyla ilgili Werder Bremen ile son bir görüşme gerçekleştirecek.



Juraj Kucka transferinde mutlu sona ulaşan Fırtına, artık gözünü Werder Bremen'in kaptanı Zlatko Junuzovic ve İnter'in Şilili futbolcusu Gary Medel'e çevirdi.



29 yaşındaki yıldızın bonservisi konusunda İtalyan devi ile 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) karşılığında el sıkışan Trabzonspor, tecrübeli oyuncuya da menacerler aracılığıyla yıllık 2.5 milyon Euro (10 milyon TL) teklif etti. Teknik direktör Ersun Yanal, hem stoper bölgesinde hemde ön libero mevkiinde forma giyebilmesi nedeniyle Şilili oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Medel'den geri dönüş bekleyen Karadeniz ekibi, orta saha takviyesi için de Junuzovic ile temaslarını sürdürüyor.



Junuzovic'te sorun yok



Avusturyalı futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağlayan Fırtına, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği Alman ekibi ile tekrardan masaya oturacak. Başkan Muharrem Usta, tecrübeli futbolcu için Yeşil-Beyazlı ekip ile 3.5 milyon Euro'ya anlaşırken, ödeme planı konusunda son bir görüşme yapılacak. Bordo-Mavililer'in patronunun, önümüzdeki hafta tekrardan Almanya'ya giderek, transferi sonuçlandırması bekleniyor.



(Fanatik)