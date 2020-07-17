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Trabzonspor'da İH Konyaspor mesaisi

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor'da İH Konyaspor mesaisi
17.07.2020 20:12 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:26

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.Bordo mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: DHA

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