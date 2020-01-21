Haberler » Spor » Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in alacağı ücret belli oldu - Spor

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in alacağı ücret belli oldu

Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in, yapılan anlaşma gereği sezonun kalan kısmında 250 bin TL, gelecek yıl ise 3 milyon 500 bin TL alacağı açıklandı.

21.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:56
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in alacağı ücret belli oldu

'un yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in, yapılan anlaşma gereği sezonun kalan kısmında 250 bin TL, gelecek yıl ise 3 milyon 500 bin TL alacağı açıklandı.


Trabzonspor'da 'dan boşalan teknik direktörlük görevine gelen Hüseyin Çimşir'in alacağı ücret belli oldu. Bordo-mavili kulübün 'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre; 2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250 bin TL, 2020-21 sezonu için 3 milyon 500 bin TL ödenecektir" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler