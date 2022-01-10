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Trabzonspor'da hücuma yönelik oyuncular skor üretmekte zorlanmıyor

Trabzonspor'da hücuma yönelik oyuncular skor üretmekte zorlanmıyor
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası sonunda 49 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'da, hücuma yönelik oyuncular skor üretmekte zorlanmıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası sonunda 49 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'da, hücuma yönelik oyuncular skor üretmekte zorlanmıyor.

Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde yer alan bordo-mavililer, 37 golle de en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor. Karadeniz ekibini, 32'şer golle İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş takip ediyor.

Trabzonspor, ligde oynadığı 20 karşılaşmanın 19'unda gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, sadece 19. haftadaki Medipol Başakşehir ile 0-0 biten maçta gol kaydedemedi.

8 futbolcu skora katkı sağladı

Trabzonspor'da ilk 20 haftada 8 oyuncu gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı.

Karadeniz ekibinde en fazla golü, sezon başında transfer edilen Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius 10 golle kaydetti. Bu oyuncuyu Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas 7 golle takip ederken, Anthony Nwakame 6 golle skora katkı sağladı.

Djaniny Semedo 5, Abdülkadir Ömür 3, Marek Hamsik 2, sezonu sakatlanarak kapatan Gervinho 2, Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kalesine attığı golle geldi.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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