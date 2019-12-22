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Trabzonspor'da Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Trabzonspor'da bel ağrısı şikayeti bulunan Majid Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

22.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:35
Trabzonspor'da Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Trabzonspor'da bel ağrısı şikayeti bulunan Majid Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.


Trabzonspor'dan Majid Hosseini'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Kulüp Doktoru M. , Hosseini'nin Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer almayacağını belirterek, "Bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikayeti bulunan oyuncumuz Majid Hosseini'nin tedavisi ve fizyoterapist nezaretinde saha çalışmaları sürmektedir. Oyuncumuzun tam olarak hazır olmaması nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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