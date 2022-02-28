Trabzonspor'da hedef yarı final

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa büyük bir puan farkıyla ilerleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u hem kupadan elemek, hem de ligde bozulan 27 maçlık namağlup serisinin rövanşını kupa maçında almak istiyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final elemelerinde Fraport TAV Antalyaspor ile yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da karşılaşacak. Ligin 27'nci haftasında 66 puan toplayan ve en yakın rakibine 17 puan fark atan Trabzonspor, 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunan 32 puanla ligin 14'üncü sırasındaki Akdeniz ekibini ağırlayacak.

Trabzonspor taraftarı, şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarını Ziraat Türkiye Kupası yolunda da yalnız bırakmıyor. Bu sezon takımlarının çifte kupa kazanmasını isteyen bordo mavili taraftarlar takımlarına destek için maçın biletlerine ilgi gösteriyor. Kupa mücadelesinin biletleri yüzde 82 oranında satılırken 30 binden fazla taraftarın yarın tribünleri doldurması bekleniyor.